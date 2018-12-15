Beşiktaş Pepe ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Tecrübeli savunmacı takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.
Siyah-beyazlı kulüpte şok bir ayrılık yaşandı. Yıllık 4 milyon 750 bin Euro ücret alan Pepe, yöneticilerle görüşüp, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Fotomaç'ın usta kalemi Turgay Demir, Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri A Spor ekranlarından aktardı. Turgay Demir, " Pepe yaklaşık bir saat önce tesislerdeki eşyalarını topladı. Teknik heyetle ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Sözleşme fesih işlemleri devam ediyor. Çünkü gideceği bir kulüp var, Premier Lig'den görüştüğü kulüpler var. Bir iki güne bu işlemler tamamlanır. Beşiktaş ile Pepe'nin işi bitti." dedi.
35 yaşındaki oyuncu yarın Trabzonspor maçında son kez Vodafone Park'a gelerek taraftarlarla vedalaşacak.
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