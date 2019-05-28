Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı
Beşiktaş, Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem ?Ljajic'in satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.
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