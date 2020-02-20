Beşiktaş kritik haftayı fırsata çevirmek istiyor
Süper Lig'de 7. sırada bulunan Beşiktaş, zirve yarışındaki diğer rakiplerinin de birbirleriyle karşılaşacağı haftada Trabzonspor'u yenip iddialı konuma gelmek istiyor.
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