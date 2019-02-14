Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Malatya'ya geldi. İşte görüntüler...
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