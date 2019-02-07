Beşiktaş İlhan Mansız ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız'ın sözleşmesini sağlık sorunları nedeniyle feshetti.
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