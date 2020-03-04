Beşiktaş eski kaptanlarıyla çıkışa geçti
Beşiktaş, futbolda ve basketbolda eski kaptanlarının göreve gelmesiyle çıkışa geçti. Siyah-beyazlılara Sergen Yalçın ve Burak Bıyıktay'ın göreve gelişi takımlara olumlu yansıdı.
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