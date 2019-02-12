Beni Bırakma 84. Bölüm

Esin'in ölüm haberi bütün dengeleri değiştirmiştir.

Esin'in ölüm haberi bütün dengeleri değiştirmiştir. Hülya suçunu itiraf edip, polise teslim olmadan, Vedat'a, Zeynep'in babası olduğu sırrını anlatmaya karar verir. Emre, Bora, Zeynep ise Esin'in başına gelenlerin ve yaşananların şokundalardır. Öte yandan Sıla, Tarık ve Seher'e, Meltem'in intiharının sahte olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Sıla, Mehmet'in de yardımıyla Doktor Suat'ın odasında ki raporların peşindedir. Öte yandan Meltem ise bir şekilde Sıla'nın, gerçeğin peşinde olduğunu öğrenir ve bir plan yapar.