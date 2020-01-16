Beni Bırakma 166. Bölüm

Sıla ve Tarık artık bir arada çalışmaya başlar. Sıla, Tarık'tan eski karısı olduğunu kimseye söylememesi konusunda söz alır. Sıla için yeni ama eskisinden zor bir hayat başlamıştır. Sıla ve Tarık artık birbirinden çok uzaktır. Tarık, Sıla için endişelenir ve endişelerinde de haklı çıkar. Zeynep, Bora'nın baskısıyla Emre'nin hayatına karşılık bebeğinden vazgeçer. Tam bebek alınacakken bir fırsatını bulur ve Bora'nın elinden kaçar. Bora delirir. Bu arada Emre de bebeğin babasının kendisi olduğundan emin bir şekilde Zeynep'in peşine düşer.