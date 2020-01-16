Beni Bırakma 166. Bölüm
Sıla ve Tarık artık bir arada çalışmaya başlar.
Sıla ve Tarık artık bir arada çalışmaya başlar. Sıla, Tarık'tan eski karısı olduğunu kimseye söylememesi konusunda söz alır. Sıla için yeni ama eskisinden zor bir hayat başlamıştır. Sıla ve Tarık artık birbirinden çok uzaktır. Tarık, Sıla için endişelenir ve endişelerinde de haklı çıkar. Zeynep, Bora'nın baskısıyla Emre'nin hayatına karşılık bebeğinden vazgeçer. Tam bebek alınacakken bir fırsatını bulur ve Bora'nın elinden kaçar. Bora delirir. Bu arada Emre de bebeğin babasının kendisi olduğundan emin bir şekilde Zeynep'in peşine düşer.
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Diagne endişesi! Dönüş için tek şart...
- UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyi 11'i
- Ersun Yanal istedi! Fenerbahçe transferde formülünü buldu
- Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan...
- Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! Abdurrahim Albayrak duyurdu
- Hıncal Uluç: Ortamı geren Ali Koç için devlet neden sessiz?
- Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Teklifi kabul etti
- Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.