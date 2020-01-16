Beni Bırakma 163. Bölüm

Bora'nın kurduğu planlar tıkır tıkır işler. Bu sırada Emre her şeyden habersizce Cansu'yla evlilik yolunda adım adım ilerler. Zeynep henüz neyin ne olduğunu anlayamaz ama Bora aldatıldığını düşünen bir aşık olarak yapılamaz denileni yapar. Meltem ise kurguladığı oyuna, iyi niyetiyle, tatlı diliyle herkesi ortak etmeyi başarır. Ancak asıl hedefi olan Tarık'ın beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Sıla kendi derdine düşmüş, hayata tutunma yolları ararken açılan eski sandıklardan hiç beklemediği sonuçlar çıkar.