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Beni Bırakma 146. Bölüm

Cansu ve Emre bir arada!

Tarık Sıla'nın peşine düşmüştür, Meltem Rüstem Sıla'yı öldürmeden Tarık'ın Sıla'ya ulaşmasına engel olmaya çalışır. Rüstem Sıla'yı elinden kaçırır. Sıla kaçmaya çalışırken peşine düşen Rüstem onu vurur. Meltem de peşindedir, Sıla'nı öldüğünden emin olmak için onu uçurumdan aşağı yuvarlar. Sıla gerçekten öldü mü? Bu arada Aslı cafeyi açar. Bora da cafede Emre'nin gelişini kutlamak için bir yemek organize eder. Herkesi davet eder. Amacı Emre'nin de yemeğe gelmesini sağlamak ve Zeynep'i köşeye sıkıştırmaktır. Emre yemeğe Cansu'yla katılır. Zeynep yemekte ne yapacak?

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26 Aralık 2019 , Perşembe
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