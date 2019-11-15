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Beni Bırakma 139. Bölüm

Meltem ve Aslan Sıla'yı ortadan kaldırabilecekler mi?

Emre tüm gerçekleri öğrenmek için Bora'nın evine girer. İçerde Bora'nı doğum günü varken Emre mutfakta Zeynep'i sıkıştırarak hesap sorar. Zeynep kimsenin görmemesi için Emre'yi göndermeye çalışır ama başaramaz çünkü onları gören biri vardır. Sıla'nın hafızası yavaş yavaş yerine gelmektedir. Sonunda Sıla olabileceğini düşünmeye başlar. Ama Meltem ve Aslan da boş durmazlar Sıla'yı ve sırlarını bilen herkesi ortadan kaldırmak korkunç bir plan yaparlar. Tarık yetişmeden Sıla'yı ortadan kaldırabilecekler mi?

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15 Kasım 2019 , Cuma
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