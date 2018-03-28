Belhanda'dan A Spor'a özel açıklamalar
Galatasaraylı Younes Belhanda, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli takım dönüşü havalimanında sorularımızı yanıtlayan Faslı yıldız, Trabzonspor maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini paylaştı...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- BBC'nin açıkladığı listede bir Türk takımı da var!
- Golcü futbolcudan Galatasaray açıklaması
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
- Tarihi buluşma
- Gomis'in penaltısını Serkan kurtardı!
- G.Saraylı taraftarlardan Tarık Çamdal tepkisi!
- Galatasaray, Barcelona'yı solladı
- İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri!