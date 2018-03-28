Belhanda'dan A Spor'a özel açıklamalar – Fotomaç TV
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    Belhanda'dan A Spor'a özel açıklamalar

    Galatasaraylı Younes Belhanda, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli takım dönüşü havalimanında sorularımızı yanıtlayan Faslı yıldız, Trabzonspor maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini paylaştı...

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    28 Mart 2018, Çarşamba
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