"Belhanda atılmak için uğraştı!"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Belhanda'nın kırmızı kart görmesini değerlendirdi. Erman Toroğlu: "Daha hala Galatasaray'da bazı şeyler var. Ne var Belhanda atıldı. Belhanda kaç da atıldı? 90+2 de atıldı. Şimdi Belhanda'nın atılmasında bir tek olay var. Fizik olarak hazır değil. Vücut beyne hükmetmiyor. Vücut, sigortayı attırıyor. Fiziği hazır olan bir futbolcu o şekilde atılmaz. Takımı satarsa atılır. Bir maç sonra oynamak istemiyorum. Takımımı satacağım dersin, para alırsın mecazi anlamda diyorum, atılırsın. Onun haricinde atılmaz. Belhanda atılmak için uğraşıyor, Gomis attırmamak için uğraşıyor. Neden, Gomis'in fizik gücü hazır. Gomis görüyor diyor ki bu adam atılacak. Hakemin yanında. Belhanda fizik olarak hazır değil. Çürük elmaymış. Böyle devam ederse 5-6 maç sonra hazır olur."