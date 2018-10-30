Batman'da olay! Ambulans sahaya girdi
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    Batman'da olay! Ambulans sahaya girdi

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Batman Petrolspor-Kasımpaşa maçında Kasımpaşalı futbolcu Koita, suratına isabet eden su şişesi nedeniyle baygınlık geçirdi! Bu olay sonrasında Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğü devam ederken karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Hastanaye götürülen Fode Koita'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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    30 Ekim 2018, Salı
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