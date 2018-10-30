Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Batman Petrolspor-Kasımpaşa maçında Kasımpaşalı futbolcu Koita, suratına isabet eden su şişesi nedeniyle baygınlık geçirdi! Bu olay sonrasında Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğü devam ederken karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Hastanaye götürülen Fode Koita'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.