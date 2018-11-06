Başkan Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Ampute Milli Takımı'na da değindi.
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