Başakşehir Tyler Boyd'un peşinde
İki sezondur şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Başakşehir, gelecek sezon da zirveyi hedefliyor. Turuncu lacivertliler bu doğrultuda ligin ikinci yarısını Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu Tyler Boyd'u gündemine aldı.
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