Başakşehir - Roma | İlk 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz Medipol Başakşehir, bu akşam sahasında İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler bellli oldu. ?
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