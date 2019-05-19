Başakşehir cephesinden son gelişmeler
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik karşılaşmada Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli takımla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
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