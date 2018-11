Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Fair-Play çağrısında bulunarak, "Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Ligin 11'inci haftasında Türk Telekom Stadı'nda bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Mücadelenin, ezeli rekabet ve ebedi dostluğa yakışır bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı "Kıtalararası derbi" olarak nitelendirerek şöyle dedi: "Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun. Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun."

Her iki takımın önümüzdeki hafta Avrupa kupalarında maçları olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Malum iki takımımız Avrupa kupalarında önümüzdeki hafta ülkemizi temsil edecekler. İnşallah her iki takımımız oyuncuları, sakatlık olmadan, kazasız bir maç geçirirler ve önümüzdeki hafta ülkemizi başarıyla temsil ederler. Her iki takımımıza da başarılar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.