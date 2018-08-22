Tatil için ülkesi Fransa'ya giden Bafetimbi Gomis, Türkiye'ye döndü. Lyon'dan uçakla İstanbul'a gelen Gomis, El Hilal kulübüne transferi hakkındaki soruları yanıtsız bırakırken golcü oyuncunun moralsiz olduğu gözlendi. Gomis, bu akşam Galatasaray'ın Florya'daki antrenmanına katılacak. El Hilal kulübüyle yıllık 8 milyon euro karşılığında anlaştığı öğrenilen Gomis'in transferi, Arabistan ekibiyle Galatasaray arasında anlaşmaya varılması sonrası resmiyet kazanacak. Aspor muhabiri Emre Kaplan ise Gomis'le ilgili olarak Fransız futbolcunun veda antrenmanına çıkabileceğini belirtti.