Babel'den şok paylaşım! Taraftarlar anlam veremedi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint Germain'in konuğu olacak. Grupta son sırada bulunan Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için lider Paris Saint Germain'i mutlaka yenmesi gerekiyor. Temsilcimizde sakatlıklarından dolayı Babel, Feghouli, Luyindama, Adem Büyük ve Andone kafilede yer almadı.

BABEL'DEN ŞOK PAYLAŞIM!

Süper Lig'de istediği performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Galatasaray, cumartesi günü sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bir yandan da bu karşılaşmayı düşünürken, Babel'in Amerika'dan paylaşım yapması kafaları karıştırdı. Taraftarlar, cumartesi günkü mücadeleye yetiştirilmesi beklenen Babel'in Amerika'ya gitmesine anlam veremedi.