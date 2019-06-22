Babel kafaları karıştırdı
Galatasaray ile anlaşmaya varan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
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