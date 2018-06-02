Aziz Yıldırım kulübe vereceği parayı açıkladı!
Ali Koç'un söz almasından sonra tekrardan konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon euro veriyorum bu kulübe. O da gelsin parayı koysun. Yaşasın Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.
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