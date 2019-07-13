Ayak tenisinde büyük kapışma
Ayak tenisinde büyük kapışma... Fenerbahçeli futbolcular; Emre Belözoğlu, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ozan Tufan antrenman sonrası ayak tenisi oynadı. İşte eğlenceli maçın görüntüleri...
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