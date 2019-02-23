Avni Yıldırım tarihi maç öncesi ABD'li rakibine haddini bildirdi!
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Avni Yıldırım tarihi maç öncesi ABD'li rakibine haddini bildirdi!

Avni Yıldırım tarihi maç öncesi ABD'li rakibine haddini bildirdi!

ABD'li Anthony Dirrell ile Dünya Boks Federasyonu (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçına çıkacak olan milli boksörümüz Avni Yıldırım, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında rakibinin kışkırtmalarına en iyi şekilde cevap verdi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
23 Şubat 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN