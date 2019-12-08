Avatar Atakan'a nakavt şoku! İZLE
Türk dövüşçü Avatar Atakan, İngilizlerin efsane şampiyonu Kevin Ward ile Frankfurt’ta Mixfight Championship’te 81 kiloda mücadele etti. 30 yaşındaki dövüşçü İngiliz rakibine ikinci rauntta nakavt oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi
- Trabzonspor transfer bombasını patlattı! Fırtına'da oynamak istiyor
- Terim'in yeni prensi için flaş yorum! "Emin Bayram 100 milyon euro"
- Galatasaray'ın ilk transferini duyurdular! İşte ödenecek ücret
- Galatasaray'da neler oluyor?
- Fenerbahçe kazandı Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu...
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçından kareler...
- Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.