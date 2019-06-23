Atletico Mineiro'dan Guga açıklaması
Adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı sağ bek? Guga için, Atletico Mineiro'dan açıklama geldi.
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