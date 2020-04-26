Atletico Madrid 117. yaşını böyle kutladı!
İspanyol devi Atletico Madrid, 117. yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Atletico Madrid resmi hesabı paylaşıma, "117 yıllık tarih, 117 yıllık hatıralar, 117 yıllık sadakat, 117 yıllık tuttu." notunu düştü.
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