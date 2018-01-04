"Arda'nın Beşiktaş'a geleceğinden emin!"
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arda Turan hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.
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