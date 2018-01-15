Arda Turan'dan Terim'e cevap
Arda Turan, Fatih Terim'in kendisi hakkında söylediğ, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin." sözlerine aynı şekilde "Benim de kimseyle derdim yok" yanıtını verdi.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Zirvede savaş! İşte en avantajlı takım...
- Spor camiasında Arda Turan yorumları
- Türkiye bir stadına daha kavuştu
- Kombinesi alınması gereken 25 kulüp!
- Cenk'in yeni stadı da Vodafone Park gibi olacak!
- M.Başakşehir - Antalyaspor maçından kareler
- El Clasico'yla ilgili az bilinen 10 anekdot
- A Milli Takıma ilk defa davet edilen isimleri tanıyalım
Arda Turan'dan Terim'e cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.