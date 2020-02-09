Antalyasporlu futbolcular Kayserispor maçını final olarak görüyor
Antalyasporlu futbolcular N'Dinga ve Doğukan Sinik, A Spor'a özel yaptıkları açıklamada bu hafta oynayacakları Kayserispor maçını final olarak gördüklerini söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
- Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!
- Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...
- GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlardan yoğun ilgi!
- Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü
- Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.