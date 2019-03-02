Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı
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Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı

Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü, Afyonkarahisar yakınlarında devrildi. Kazada 2 taraftar hayatını kaybetti. İşte kazadan sonra olay yerinden ilk görüntüler... .

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02 Mart 2019 , Cumartesi
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