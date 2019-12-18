Anagold 24 Erzincanspor'dan görülmemiş frikik organizasyonu!
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'da Beşiktaş, 3-0'ın rövanşında Anagold 24 Erzincanspor'a 2-0 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi. Mücadelenin 53. dakikasında kazanılan serbest vuruşu taktiksel bir orgazisyonla kullanan 24 Erzincanspor'da Abdurrahman Canlı'nın vuruşu direkten döndü.
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