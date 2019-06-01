Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçti.
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