Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak açıklamalarda bulundu
Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde, Sabah Sporu programına katılan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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