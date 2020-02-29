Ali Şafak Öztürk: Hakemlerin daha soğukkanlı olması lazım
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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