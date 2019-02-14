Ali Koç'tan Kuddüsü Müftüoğlu açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig'de sarı-lacivertli takımın son maçlarındaki hakem kararlarıyla ilgili Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Ali Koç, adı MHK başkanlığı ile anılan Kuddüsü Müftüoğlu'nun doğru isim olmadığını söyledi.