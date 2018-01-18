Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a 'Alex'li gönderme!
Fenerbahçelilerin, Kalamış'ta bir araya geldiği gecede Ali Koç'un konuşması öncesi barkovizyonda 'Vefa için' yazısı sonrası Alex de Souza'nın gözyaşı döktüğü görüntüler ekrana geldi. Bu görüntü salonda büyük alkış aldı.
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