Ali Koç'tan Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli Ülker Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.Ali Koç'un açıklamalarından bazı satır başları:



"Bizleri umarım minimum görürsünüz ve futbolla ilgili olayları ilgili kişiyle daha çok görüşürsünüz."



"Seçim günü harika bir atmosfer yaşadık. Demokrasi şöleni şeklinde geçen bir kongre geçirdik. Mazbata törenimizi de statta yaptık. 18 bin taraftar önünde sanki şampiyonluk kutlar gibi bir gün geçirdik."



"Aşağı yukarı bir haftadır çalışmaya başladık. Başlar başlamaz personelimizle bir toplantı yaptık. Tüm önerilere açık olduğumuzu söyledik"



"Finansal olarak neyi devraldığımızı bir an önce görmemiz gerekiyor. Bunun için en hızlı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışma yaklaşık 3-4 hafta sürecektir."



"Şu an buz dağının görünen yüzünü görebiliyoruz. Şu ana kadar tespit ettiklerimiz bizim beklentilerimizden ne yazık ki daha kötü"



"Amiral gemimiz futbolda neler yapacağımızı, nasıl manevralar yapacağımızı tespit etmemiz gerekiyor. Her zaman beklentileri gerçekçi tutmaya çalıştım. Fenerbahçe'mize transfer konusunda çok büyük ilgi var. İçiniz rahat olsun"



"Bir futbol yapısı ve felsefesi yerleştirmek istiyoruz. Bunun için de kuvvetli bir sportif direktör hayalim vardı. Kuracağımız yapının içinde oyuncu keşfetme ve altyapı var."



"Comolli bu alanda pek çok kulüpte çeşitli tecrübeler yaşamış birisi. Beni etkileyen en önemli iki özelliği ise oyuncu keşfetmesi ve kurduğu akademilerin başarılı bir şekilde oyuncu üretip geliştirmesi."



"Barcelona'yla iş ortaklıkları nedeniyle ilişkilerimiz var ama yabancılar duygusal davranmazlar. İlişkiler bir yere kadar





TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI



Ali Koç: "Yerli hocayla devam edeceksek Ayku Kocaman'dan başkası olmayacak"











Comolli'nin açıklamalarından bazı satır başları:

"Fenerbahçe'nin büyüklüğüne hayran kaldım"



"Burada olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Futbol endüstrisinde çalışan herkes zaten Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilir. Ama buraya geldikten sonra ne kadar büyük bir camia olduğunu daha iyi anladım."?



"Benim için burada olmak inanılmaz bir fırsat. Burada daha önce Türkiye'de hiç görülmemiş bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Umarım başarılı oluruz."



"Fenerbahçe, Avrupa'da her zaman saygı duyulan bir kulüp olmuştur. Genç oyuncular yetiştirerek bu saygıyı arttırmak ve bir futbol markası olmak istiyoruz."



"Bir futbolcuyu alırken nasıl bir futbolcu olduğuna bakarsınız. Ama biz artık nasıl bir insan olduğuna da bakacağız. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan yetiştirmek istiyoruz."



"Burada amacım çok üst düzey bir performans alacağımız bir çalışma ortamı yaratmak olacak. Bu bize sürekli başarı getirecek diye bir garanti vermemem. Ama ben elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın garantisini verebilirim."



"Biz buradaki mental anlamda tüm duvarları yıkmak istiyoruz. Burada herkes bir diyalog içinde ve şeffaf olmalı. Bunun için taraftar desteğine de ihtiyacımız var. Arsenal'de çalışırken buraya gelmiştim. Taraftardan çok etkilenmiştim."



"Son bir şey daha eklemek istiyorum. Transfer sezonu açıldığından beri sosyal medyada bir çılgınlık dönüyor. Benim bir sosyal medya hesabım yok. Kızlarım da bana benim adıma açılmış sahte hesapların benim olup olmadığını soruyorlar."



"Scout sistemimizde kafamız çok net. Potansiyeli olan, milli takımlarda oynayabilecek oyuncular keşfetmek istiyoruz. Şu anda anlaşmış olduğumuz isimler var ve çalışmalarımız sürüyor. İletişim içinde olduğumuz dünyaca ünlü isimler var."



"Futbol akademisinin sözleşmemle bir alakası yok. Sözleşmem 3 yıllık ama planlarımız 5 ve 10 yıllık. Buraya geldiğim ilk günlerde Dereağzı tesislerine gittim. Oradaki potansiyelin yüzde yüz kullanılmadığını gördüm."



"Altyapıdaki gözlemcilerin kimler olduğunu sorduğumda ise şok oldum. Her hangi bir gözlemcinin olmadığını öğrendim."



"Yabancı teknik direktörlerle de çok fazla çalışma yaptık. Marketi çok iyi biliyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi yerli bir isimle devam edeceksek bu isim Aykut Kocaman olacak."



"Biz Fernandao'yu her hangi bir teknik direktörün tavsiyesi üzerine satmadık. Bu kararı kulübün finansal durumunu göz önüne alarak verdik."



"Türkiye ve Kıbrıs Avrupa'nın en yaşlı liglerinden birine sahip. Bunu sadece Fenerbahçe adına söylemiyorum. Türkiye'nin daha iyi bir lige sahip olması için bu kesinlikle değişmeli."



ALİ KOÇ'TAN FERNANDAO AÇIKLAMASI



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fernandao'yu 3 milyon dolara sattıklarını açıkladı.









Comolli''nin açıklamalarının devamı...



"Kulübün içinde bulunduğu finansal durum veya FFP bizim için bir bahane olamaz. Ben teknik direktörümüzden de gözlemcilerimizden de oyuncularımızdan da yaratıcı olmasını beklerim. Bu şekilde bu durumun üstesinden geleceğiz."



"Önümüzdeki sezon sözleşmesi biten birçok oyuncu var. Futbol iyi bir denge yaratma oyunudur. Duruma hakimiz. Biz yaşı da küçülterek Fenerbahçe'yi daha iyi bir duruma getireceğiz."



"Kulüp içi iletişim beni çok şaşırttı. Altyapıdaki oyuncularla as takım oyuncularının birbirinden çok uzak çalıştığını gördüm. Arada bir geçiş yapılması bir ortam yok. Bunu kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor."



"Dünya Kupası'na Fransa yarı finale ya da finale çıkarsa giderim. Onun dışında gitmem. Onun yerine kulüp yöneticileriyle görüşmeler yaparım. Biz hiçbir futbolcu ile Dünya Kupası performansı için anlaşmayız. Zaten oyuncuların neredeyse hepsini tanıyoruz."



"Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız ön eleme maçları öncesi transferlerimizi bitireceğiz. Ama futbolda bazen her şeyi kontrol edemezsiniz. Son dakika transferlerinden zaten nefret ederim."



"Görüştüğümüz çok fazla isim var. Henüz hiçbir teknik adamla anlaşmadık. Bu yüzden size bir isim veremem."