Ali Ay: "VAR İstanbul takımlarına göre ayarlanmış"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. VAR sisteminin İstanbul takımlarına göre ayarlandığını söyleyen Ali Ay, verilmeyen penaltıları olduğunu ifade etti.

Karşılaşma sonrasında sinirli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "VAR'ın olması gerektiğini en fazla söyleyenlerden biriyim. Ama şimdi VAR, olmasaydı da olabilirdi. VAR sistemi herhalde İstanbul takımlarına göre ayarlandı. Çok üzgünüm. Bursaspor'un oynadığı futbol bence bugün beraberliği hak ediyordu. Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. O penaltıyla buradan 2-2 beraberlikle gidecektik. Sağlık olsun demiyorum. Gerekli temaslarımız olacak. Kulüpler Birliği Vakfı'nda da görüşeceğiz. Adaletin herkese eşit şekilde olması lazım. Ancak bu akşam eşit bir şekilde dağıtılmadı" diye konuştu.



"O polis hakkında işlem yapıldı"



Bursaspor'lu bir taraftarın polis tarafından darp edildiğini söyleyen Ali Ay, "Taraftarlarımızdan birkaçı emniyete götürülmüş. Bir polis, taraftarlarımızdan birini darp ediyor. Kendisine yazıkları olsun diyorum. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu. Emniyet müdürümüze, emniyet müdür yardımcısı ve spor müdürümüze teşekkür ediyorum. O polisle ilgili gerekli işlem yapıldı. Arkadaşlarımız da sağ salim Bursa'ya gelecek" açıklamasını yaptı.