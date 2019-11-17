Alexander Sörloth gollerine devam ediyor
Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, milli takımda gollerine devam ediyor.
Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, gollerine Norveç Milli Takımı'nda devam ediyor.
23 yaşındaki forvet, 2020 Avrupa şampiyonası elemeleri F Grubu'nda oynanan Norveç-Faroe Adaları maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Genç oyuncu 4-0 kazanılan mücadelede 2 gole imza attı.. Sörloth 15 Ekim'de romanya ağlarına da bir gol yollamıştı.
Trabzonspor formasıyla süper lig'de 11 maça çıkan Sörloth 6 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 mücadelede forma giyen Ssörloth 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
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