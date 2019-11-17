Alexander Sörloth gollerine devam ediyor

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, gollerine Norveç Milli Takımı'nda devam ediyor.

23 yaşındaki forvet, 2020 Avrupa şampiyonası elemeleri F Grubu'nda oynanan Norveç-Faroe Adaları maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Genç oyuncu 4-0 kazanılan mücadelede 2 gole imza attı.. Sörloth 15 Ekim'de romanya ağlarına da bir gol yollamıştı.

Trabzonspor formasıyla süper lig'de 11 maça çıkan Sörloth 6 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 mücadelede forma giyen Ssörloth 2 gol atıp 1 de asist yaptı.