Alex sahalara geri döndü
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Alex de Souza, 56 çocuğa karşı mücadele etti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Taraftar sahaya girdi, West Ham kaptanı Noble çıldırdı!
- Millilerden bakanlarla 2020 provası
- İşte gurbetçilerin takım performansı!
- UEFA'nın listesine hangisi girdi
- PSG - Real Madrid maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
- A Milli Takım'ın İrlanda maçı muhtemel 11'i
- Şampiyonluk oranları güncellendi!
- İşte A Milli Takım'ın 'aday' kadrosu!