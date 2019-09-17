Alanyaspor'un 2. golünde kural hatası var mı? Erman Toroğlu yorumladı

"Görüntüler verilmediği için bu işler hep havada konuşuluyor. Görüntü olsa çok daha net konuşulur. Bu görüntülerin verilmemesine bir türlü anlam veremiyorum. O kadar çok taç atışı oluyor ki bu olsa olsa hakem hatası olur. Taç yerinden kullanılmadığı zaman rakip takımın kullanması lazım ama Türkiye'de atılan 100 tacın hepsinde hem atışı şeklinde hem de atılış yerinde hata var. Birinci goldeki pozisyonda ise Altay topu arkadaşına veriyor. Jailson topu eveleyip geveliyor ve o sırada panikleyip topu kaptırıyor ve o sırada ceza sahasını terk etmekte olan bir oyuncuya gelerek golü atıyor. Bu olayın uzaktan yakından kural hatasıyla alakası yok. Bunları kim çıkarıyorsa şartlı olarak çıkarıyor."