Akhisarspor takım halinde PFDK'da
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'la karşı karşıya gelen Akhisarspor'un takım halinde PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
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