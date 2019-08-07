Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!
Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'ın Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bulut, "Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Falcao transferi için daha yolun başındayız. Biraz süre gerekiyor, 5-6 güne netleşir. Falcao Arda Turan ile görüşüp, Galatasaray için bilgi aldı." ifadelerini kullandı.
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