Ahmet Ağaoğlu'ndan Altınordu'ya yanıt
Trabzonspor Başkanı Ahmet? Ağaoğlu, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'nın transferiyle ilgili Altınordu'nun yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Ağaoğlu, UEFA'nın kararıyla ilgili de konuştu.
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