Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor gönüllerin şampiyonu oldu
Trabzonspor Başkanı Ahmet? Ağaoğlu, sakatlıkların, haksızlıkları ve şanssızlıkların içinden bir takım oluşturmayı başardıklarını belirtti. Ağaoğlu, "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu" dedi.
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