Ahmet Ağaoğlu o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen cumartesi antrenmanda koşması için ayakkabısını verdiği Abdülkadir Ömür'e o ayakkabılarını imzalattı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, imzalattığı ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağını ve gelirini kulübe bağışlayacağını söyledi.
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