Afrikalı futbolculara menajer tuzağı

Futbolcu olma umuduyla Türkiye'ye kaçak yollardan gelen ve her sabah Feriköy Stadı'nda antrenman yapan Afrikalı göçmenler sıkıntılarını A Spor'a anlattı... Afrika'dan Feriköy'e uzanan hayat hikayelerini Hakan Gündoğar sizler için araştırdı.