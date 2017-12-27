Afrikalı futbolculara menajer tuzağı
Futbolcu olma umuduyla Türkiye'ye kaçak yollardan gelen ve her sabah Feriköy Stadı'nda antrenman yapan Afrikalı göçmenler sıkıntılarını A Spor'a anlattı... Afrika'dan Feriköy'e uzanan hayat hikayelerini Hakan Gündoğar sizler için araştırdı.
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