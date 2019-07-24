Adriano Brezilya'ya döndü
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Adriano, Athletico Paranaense oldu. Brezilya kulübü, 34 yaşındaki oyunuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
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